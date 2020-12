João Guerreiro toma posse como presidente da A3ES

O professor catedrático da Universidade do Algarve e antigo reitor João Guerreiro tomou posse na sexta-feira como presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), anunciou a instituição.

A cerimónia da tomada de posse decorreu na sexta-feira, no Teatro Thalia, em Lisboa, antes da conferência “Refletir sobre o passado e o futuro da avaliação e acreditação do ensino superior em Portugal”.

João Guerreiro estava a desempenhar funções de presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) desde 2013.

O antigo reitor da UAlg, de 2006 a 2013, é licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa, master of science em Ordenamento Rural e Ambiente, doutor em Ciências Económicas e agregado em Economia Regional pela Universidade do Algarve.

Exerceu ainda funções no âmbito da gestão universitária como pró-reitar para a transferência de tecnologia e inovação e coordenador do Centro Regional para a Inovação do Algarve.

Entre 1996 e 2003 foi presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve e do Programa Operacional do Algarve (PROA), enquanto em 2017 presidiu à Comissão Técnica Independente sobre os incêndios.

