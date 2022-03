João Into Cabi apresenta nova obra na Biblioteca de Loulé

O escritor guineense João Into Cabi vai apresentar a sua mais recente obra, "O Meu Espelho”, na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, no dia 24 de março pelas 18:30, anunciou a autarquia.

Este livro de João Into Cabi contém poemas bilingue, nas línguas portuguesa e francesa, será apresentado por Alda Neves, numa iniciativa com entrada livre.

João Into Cabi nasceu em Gam-Jandim, no norte da Guiné-Bissau, próximo da fronteira com o Senegal, a 12 de fevereiro de 1967. Fez o curso de professores de ensino básico e, posteriormente, o curso de professores de português do ensino secundário.

Integrou vários seminários sobre expressão plástica, na Escola das Artes, em Bissau. Foi diretor da Escola Primária de Pirada e formador de professores em Camadjaba, Bruntuma e Canquelefa. Veio para Portugal no final de 2000, como bolseiro do Instituto Camões, e estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.