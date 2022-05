João Miguel Pereira apresenta conferência em VRSA

O Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António (VRSA), recebeu uma conferência apresentada por João Miguel Pereira, no dia 29 de abril.

Com o tema “O Jogo dos Espelhos – O traje e a etiqueta na boa sociedade do séc. XVIII português”, esta conferência fez parte de mais uma sessão do ciclo “Arquivo entre Histórias”, a cargo do técnico superior de cultura da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, licenciado em História pela Universidade de Évora.

O Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes prepara-se agora para receber a terceira sessão das VII Jornadas de História do Baixo Guadiana, durante o mês de maio.