Jogos Mundiais da Medicina e da Saúde em VRSA até sábado

O concelho de Vila Real de Santo António está a acolher a 42.ª edição dos Jogos Mundiais da Medicina e da Saúde (Medigames) até sábado, dia 9 de julho, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa é considerada como os Jogos Olímpicos dos profissionais e estudantes do mundo da saúde e reúne cerca de 2000 participantes de mais de 45 países.

As atividades desportivas realizam-se no Complexo Desportivo de VRSA e noutros locais do concelho, com mais de 20 modalidades como futebol, golfe, ténis, natação, meia-maratona, judo e atletismo

A cerimónia de abertura realizou-se na segunda-feira, na Praça Marquês de Pombal e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Álvaro Araújo, do vice-presidente, Ricardo Cipriano, do vereador com o pelouro do desporto, Álvaro Leal, e de André Monroche, presidente do Simpósio Médico Internacional.