Jorge Cristino apresenta livro sobre clima e sustentabilidade em Loulé

Jorge Cristino, gestor público no sector empresarial do Estado, apresenta “A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas” na próxima quinta-feira, 2 de dezembro, às 21:30, na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé. A sessão é de entrada livre.

Para o autor, na era do desenvolvimento sustentável, em que as organizações internacionais definem estratégias, agendas, metas e objetivos – como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o Acordo de Paris, a Nova Agenda Urbana ou o novo Green Deal –, cabe cada vez mais às cidades o papel de implementar ações e medidas que contribuam para tais compromissos e que envolvam mais as comunidades, através da cooperação multilateral e do trabalho em rede ao nível internacional, transnacional e intergovernamental.

Jorge Cristino encara o crescimento demográfico global, a concentração da população em áreas urbanas e o aumento insustentável do consumo como os responsáveis pelo aumento da pegada ecológica que tem provocado impactos devastadores no planeta. Neste livro, é dado destaque ao papel que as cidades podem e devem desempenhar no panorama internacional em prol da sustentabilidade e da saúde planetária.

Sobre o autor

Jorge Cristino é natural da Figueira da Foz, mestre em Relações Internacionais, especializado em Cooperação para o Desenvolvimento e em Estudos Europeus. Atualmente exerce funções como gestor público no setor empresarial do Estado, na área do ambiente. Foi chefe do gabinete do secretário de Estado do Ambiente, no XXI Governo Constitucional. Fundou e presidiu várias associações cívicas e culturais e, ao nível autárquico, foi adjunto da vereação nas áreas do Ambiente, Serviços Urbanos, Mobilidade, Proteção Civil Municipal, Urbanismo e Relações Internacionais. Foi presidente fundador do centro de investigação e educação ambiental Laboratório da Paisagem de Guimarães, vogal do Conselho de Administração do CVR – Centro de Valorização de Resíduos e da empresa Vitrus Ambiente EM, SA. É regularmente convidado como especialista em iniciativas na área do desenvolvimento sustentável e autor de vários artigos científicos e de opinião.

PUB