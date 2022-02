Jorge Dias e Luís Loures ganham Prémio Carreira Alumni

A Universidade do Algarve realiza, no dia 17 de fevereiro, pelas 17:30, a Cerimónia de Entrega do Prémio Carreira Alumni 2021, que terá lugar no anfiteatro verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia, do Campus de Gambelas e simultaneamente por videoconferência através do canal Youtube da UAlg.

PUB

Nesta sexta edição, o Prémio Carreira Alumni será atribuído a Jorge Dias, Licenciado em Biologia Marinha, e a Luís Loures, Licenciado em Arquitetura Paisagista (2001-2006) e em Agronomia (2014-2016), doutorado em Ciências e Tecnologias do Ambiente na especialidade de Planeamento Urbano (2007-2011).

Jorge Proença Dias

Fundador e sócio-gerente da SPAROS LDA, é um Biólogo Marinho licenciado pela Universidade do Algarve, tendo obtido o grau de Mestre em Tecnologia Alimentar pela Universidade de Bordeaux em França.

Especializou-se em Nutrição de Peixes através do seu Doutoramento pela Universidade do Porto e de Bordeaux (França), e em forte colaboração com o INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) e o IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer).

Continuou a sua carreira em França por mais 5 anos como investigador na Roche/ DSM Produtos Nutricionais (França), uma das mais prestigiadas empresas de Nutrição a nível global, onde consolidou a sua vasta experiência em nutrição de peixes e em tecnologia de produção de alimentos. Aqui ganhou o seu lugar de destaque no mundo da investigação da Nutrição.

Atualmente a SPAROS é líder Europeia no mercado da prestação de serviços investigação em nutrição para Aquacultura, tem no mercado produtos inovadores para melhorar a alimentação de peixes, e Jorge Dias, juntamente com os demais colaboradores da SPAROS, procuram contribuir para uma Aquacultura mais eficiente e sustentável.

Luís Loures

Professor Coordenador Principal e atualmente Presidente do Politécnico de Portalegre, Luís Carlos Loures, casado, de 39 anos, define-se como Pai, Professor, Gestor e Investigador.

Licenciado em Arquitetura Paisagista (2001-2006) e em Agronomia (2014-2016) pela Universidade do Algarve, é doutorado em Ciências e Tecnologias do Ambiente na especialidade de Planeamento Urbano pela mesma Universidade (2007-2011), Post-Doc em Desenvolvimento Sustentável aplicado à Produção Agrária pela Universidade da Extremadura (2017), e agregado em Ciências Agronómicas e Florestais – Recuperação da Paisagem – pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2021).

Iniciou a sua carreira académica enquanto Bolseiro de Investigação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, (Bolsa de Doutoramento Mista na área da Arquitetura e Urbanismo), o que lhe permitiu realizar parte da investigação de doutoramento nos Estados Unidos e no Canadá, respetivamente, na Michigan State University (2007) e na Universidade de Toronto (2008), onde além de investigador desempenhou funções de docente convidado. Em 2009 inicia funções como docente da Escola Superior Agrária de Elvas do Politécnico de Portalegre, sendo em 2014 convidado para integrar a Direção da Escola, na qualidade de subdiretor, cargo que ocupou até 2017, ano em que assume funções com Vice-Presidente do Politécnico de Portalegre, a convite do então Presidente Albano Silva.

É coordenador do Europe Direct do Alto Alentejo (desde 2014), coordenador do Laboratório Circular do Alentejo (desde 2018) e subcoordenador do Centro de Investigação Valoriza (desde 2019). Publicou mais duas centenas de livros, capítulos de livros e artigos científicos, tendo coordenado vários projetos de I&D, dos quais destaca o Projeto Guardiões, um projeto de investigação-ação com um financiamento global de 2,4 milhões de euros que tem permitido transformar a região Alentejo num laboratório vivo e pioneiro no combate e na adaptação às alterações climáticas.

Sobre o Prémio Carreira Alumni

Homenageia e distingue um(a) graduado(a) num dos cursos lecionados na Universidade do Algarve (UAlg). Pretende-se reconhecer a carreira de um(a) graduado(a) com comprovada relevância nos seguintes domínios: desenvolvimento da sociedade e reconhecimento da qualidade de ensino da UAlg. Toda a comunidade académica (docentes, não docentes, estudantes, antigos alunos) pode participar indicando um (a) ou mais graduados (as) que reúna as condições previstas no regulamento desta iniciativa. Também são aceites autopropostas.