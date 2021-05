Jorge Leitão recebe prémio de mérito do Rotary Club de Faro

O prémio de Mérito Carreira 2020/2021 do Rotary Club de Faro foi atribuído esta semana a Jorge Leitão, pela sua “grande entrega à causa social”, anunciou o presidente Bruno Lage.

Jorge Leitão é advogado há mais de 40 anos, tendo sido já professor no Liceu Nacional de Faro e na Escola Tomás Cabreira. Foi ainda juíz de Instrução Criminal em Faro e membro da Assembleia Municipal da capital algarvia em 2009.

A sua entrega às causas sociais passou por instituições como a Provectus, Caritas Diocesana do Algarve, Diocese do Algarve, Delegação do Algarve da Cruz Vermelha Portuguesa e da Associação Algarvia dos Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais.

Em 2008 recebey a Medalha de Mérito – Grau de Ouro, atribuída pela Câmara Municipal de Faro.

Para o presidente do Rotary Club de Faro, Bruno Lage, Jorge Leitão “ao longo do seu vasto e rico percurso profissional e da sua vida teve sempre disponível para ajudar e apoiar os mais necessitados, tendo como único propósito contribuir para um mundo melhor e para uma sociedade mais coesa e justa pelo que a distinção agora entregue é de todo merecida”.

PUB