Jorge Palma e Bárbara Tinoco este fim-de-semana em Tavira

A jovem cantora Bárbara Tinoco e o músico Jorge Palma vão atuar este fim-de-semana em Tavira, nos dias 21 e 22 de agosto, respetivamente, pelas 22:00 no Parque do Palácio da Galeria.

Com apenas 20 anos, Bárbara Tinoco é autodidata na guitarra e no canto e lançou em 2019 o seu single de estreia, “Sei Lá”, que conta com mais de cinco milhões de visualizações no Youtube.

Com o tema “Passe-Partout”, alcançou o segundo lugar no Festival RTP da Canção, com a classificação máxima atribuída pelo público.

No sábado, Jorge Palma é o protagonista de mais uma noite da programação “Verão em Tavira”, onde vai assinalar os seus 70 anos.

É um dos nomes incontornáveis da música portuguesa, conta com mais de 40 anos de carreira e êxitos como “Frágil”, “Deixa-me Rir” e “Encosta-te a mim”.

Os bilhetes encontram-se à venda na Praça da República entre as 20:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria, nos dias dos espetáculos pelo mesmo horário.

Para o primeiro dia, a entrada tem um custo de cinco euros, enquanto que o espetáculo de Jorge Palma tem um valor de 10 euros. O total das receitas vão reverter a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual para as instituições de solidariedade social do concelho.

O recinto dos espetáculos tem uma lotação máxima de pessoas que foi reduzida de acordo com as novas normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingência, além da obrigatoriedade de adquirir os ingressos previamente e o uso de máscara.