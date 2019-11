Jornadas da Rede de Museus do Algarve em Albufeira

III Jornadas da Rede de Museus do Algarve, subordinada ao tema “Entre Passado e Futuro onde ficam os Museus?”, irão realizar-se, no próximo dia 18 de novembro, segunda, às 9h30, no Auditório Municipal de Albufeira, no qual se procurará debater o lugar e a responsabilidade dos museus enquanto instituições.

Esta jornada tem como intuito “refletir sobre a necessidade de uma nova política e ação museológica, se posicione entre a salvaguarda, valorização e comunicação da diversidade de coleções e tipologias de património e a necessidade de um posicionamento mais atual e participativo, atento às crescentes desigualdades e barreiras sociais, às questões ambientais, aos impactes da revolução tecnológica e digital, bem como ao emergir de novas realidades patrimoniais e culturais; As III Jornadas da RMA, serão igualmente um momento oportuno para repensar novas formas de diálogo, práticas de proximidade, inclusão, cooperação e interação mais efetiva com os seus públicos e utilizadores, abertura a projetos de parceria com as comunidades envolventes, questionando criativamente a missão e os limites da intervenção museológica, enquanto laboratório ativo de ideias e temas socialmente relevantes”, explica a organização.

O debate visa “contribuir para o desenvolvimento evolutivo e dinâmico da própria definição de museu e dos seus novos desafios, prosseguindo e desenvolvendo a política formativa e interventiva da Rede de Museus de Algarve e dos seus profissionais”, refere a Rede de Museus do Algarve.

A sessão de abertura iniciará às 9h30, serão apresentadas e debatidas 4 comunicações dos convidados da RMA, António Candeias, Elisabete Pereira, Luís Raposo e José Gameiro repartidas por 2 painéis, que realizar-se-ão durante o período da manhã.

A Rede de Museus do Algarve tem como grupo coordenador 2018-2020: Ana Rosa Sousa (Museu Municipal de Loulé); Emanuel Sancho (Museu do Traje de São Brás de Alportel); Hugo Oliveira (Museu Municipal de Olhão); José Gameiro (Museu de Portimão); Maria José Gonçalves (Museu Municipal de Silves). As jornadas contam com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira.

Entradas gratuitas, mas sujeitas a inscrição em: museusdoalgarve.wordpress.com