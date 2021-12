Jornadas de Gastronomia de Portimão só se vão realizar em 2022

A organização das “I Jornadas da Gastronomia de Portimão”, que se iriam realizar no próximo dia 10 de dezembro, no Centro Comunitário de Alvor, comunicou o adiamento da iniciativa para o próximo ano, devido à escalada de casos por covid-19 na região.

“É com um sentimento misto de mágoa e de sensatez (e ainda de respeito e esperança) que a Organização das 1.ªs Jornadas de Gastronomia de Portimão comunica que o evento foi adiado para o ano de 2022”, pode ler-se no comunicado enviado.

Apesar da recetividade do público, atendendo à realidade epidemiológica em Portimão, e particularmente em Alvor, local da sua realização, a organização aguarda agora um momento mais oportuno, em que estejam garantidas todas as condições de segurança dos visitantes e participantes.

A organização, agradece todas as inscrições realizadas, com a certeza de continuar a interagir com a comunidade aderente através das redes sociais (Facebook e Instagram) para a criação de um evento “com qualidade superior”.

A nova data será anunciada brevemente.

