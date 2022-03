JORNAL do ALGARVE: Há 65 anos a lutar pelo desenvolvimento da região

PUB

Um site renovado é a fórmula encontrada por este vosso jornal para assinalar os 65 anos de existência, que se comemoram esta semana. Mais novidades estão a caminho.

Um periódico que nasceu a 30 de março de 1957, precisamente 23 dias depois de terem começados as emissões regulares da RTP, na Feira Popular de Lisboa. Um jornal que mudou o Algarve, assim como a Televisão mudou o País.

De facto, faz esta semana 65 anos que nasceu o JORNAL do ALGARVE. Mais precisamente, foi no dia 30 de março de 1957 que, fruto do entusiasmo do jornalista José Barão (1904-1966), então articulista do diário lisboeta O Século e de um grupo de comerciantes de Vila Real de Santo António, viu a luz do dia o número de estreia do que se viria a assumir como o mais emblemático e influente jornal da região.

Herdeiro de uma tradição de Imprensa com raízes em Vila Real de Santo António – de que o expoente máximo foi o periódico “Notícias do Algarve”, o JORNAL do ALGARVE procurou o seu caminho entre várias “bandeiras” e reivindicações de uma região até então atrasada, desprezada e longe dos símbolos de modernidade de que haveria um dia de ser apanágio.

Como primeiro imperativo, o jornal dedicou-se à “Operação Algarve Turismo”, logo em 1960, altura em que a região ainda não tinha uma unidade turística decente. Inspirada no I Congresso Nacional de Turismo, liderada por António Quadros, do Serviço Nacional de Informações, a “Operação Algarve Turismo” viria posteriormente a resultar nas primeiras unidades turísticas classificadas, a pioneira das quais o Hotel Vasco da Gama, inaugurado em 1 de agosto de 1960, investimento da família Sousa Uva apadrinhado por José Barão e pelo JORNAL do ALGARVE.

Para os primeiros anos de jornal, o fundador contava com jornalistas e cronistas de primeira água, como Torcato da Luz, Encarnação Viegas, Maria de Olhão e Mário Zambujal.

Após a morte de José Barão, em 30 de agosto de 1966, a direção do jornal foi assumida pelo filho, José Barão, com o apoio do chefe de redação José Manuel Pereira e de articulistas como Marcelino Viegas, João Leal e José Cruz (que também foi chefe de redação, de 1979 a 1983), entre outros.

A partir de 1983, após alguns anos de indefinição, o semanário é adquirido e a direção do jornal é assumida por José Manuel Pereira.Mais tarde, já sob o comando de Fernando Reis, a redação é renovada, expandindo o jornal e mantendo as principais “bandeiras” para o desenvolvimento do Algarve.

Foram quatro décadas de profundo desenvolvimento e expansão do jornal, até ao falecimento do diretor, no passado dia 4 de dezembro de 2021. Desde então, o histórico diretor Fernando Reis – agora “Diretor In Memorian” – foi substituído pela sua esposa, Maria Luísa Travassos na direção do jornal.

No dia 30 de março de 2022 assinala pois os 65 anos do JORNAL do ALGARVE, um dos mais prestigiados periódicos publicados na região e o mais histórico de entre os que se publicam.

A edição Especial de Aniversário de 30 de março (que sairá com o n.º 3392) será contemplada com vários artigos dedicados à efeméride, a maioria dos quais testemunhos de antigos colaboradores e de figuras de proa da região ao longo destes 65 anos.

Esta semana, para assinalar a data, o periódico estará nas bancas um dia mais cedo: quarta-feira, 30 de março. Pela 3392.ª vez na sua história!