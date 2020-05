José Apolinário em São Brás para conhecer projetos de combate ao COVID-19

O Município de São Brás de Alportel recebeu esta quinta-feira, dia 30 de abril, a visita do Coordenador Regional do Combate ao COVID19 no Algarve, o Secretário de Estado José Apolinário, acompanhado do Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, e do Tenente Coronel Bartolomeu, oficial de ligação do Exército Português.

A visita teve como objetivo conhecer, no terreno, toda a estrutura e todos os projetos em curso, de apoio ao combate à propagação do novo Coronavírus, anunciou a autarquia em comunicado.

“Esta visita demonstra o interesse das autoridades nacionais pelo trabalho desenvolvido no nosso concelho e permitiu ao Município mostrar a forma como tem vindo a adaptar-se a esta realidade e às exigências dos novos tempos, tendo sempre como principal missão a proteção da nossa comunidade e com os olhos postos num futuro que se sabe desafiante mas que se pretende promissor”, observou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro.

Após uma primeira reunião no Salão Nobre dos Paços do Município, onde está sediado o Posto de Comando da Subcomissão de Proteção Civil – COVID19, a visita teve início no Centro de Artes e Ofícios, atualmente transformado em Núcleo Coordenador do Projeto de Criação das Máscaras Sociais São-brasenses.

O Secretário de Estado teve a oportunidade de conhecer a equipa responsável pela pré-produção, constituída por trabalhadores do município e por voluntários, e a equipa municipal que coordena a vasta rede de produção das máscaras sociais, que começaram esta semana a ser distribuídas à população, de forma gratuita através dos pontos de entrega instalados nos edifícios das Piscinas Municipais Cobertas e Pavilhão Municipal.

Este projeto conta atualmente com uma rede de 75 produtores, entre costureiras, alfaiates, artesãos, voluntários e trabalhadores do município, que aceitaram mudar de funções e abraçar esta missão, para proteger a população e dinamizar a economia local. As máscaras sociais são-brasenses protegem 2 vezes: a comunidade contra o vírus e a economia local contra a crise. No Centro de Artes e Ofícios, foi ainda possível conhecer elementos do projeto de Voluntariado Jovem “Apoio Maior” que está em curso no concelho, iniciativa da Junta de Freguesia em parceria com o município.

Seguidamente, a comitiva visitou os pontos de entrega das mascaras sociais: o Edifício das Piscinas Municipais Cobertas, onde se realiza a entrega geral e onde está também sediado o núcleo de coordenação e entrega da Rede Solidária de Produção de Viseiras de Proteção, que já ultrapassaram as 4000 viseiras produzidas e o Pavilhão Municipal, onde se realiza a entrega de grupos, mediante listas de aquisição preenchidas pelos munícipes, com a colaboração de entidades locais e das empresas de gestão de condomínios, o que permite reduzir a deslocação ao ponto de entrega de pessoas que integram grupos de risco.

Durante a visita, foi ainda possível conhecer as Zonas de Apoio à População (ZAP’s) criadas no Pavilhão Municipal e no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária, sob coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil, com apoio de um conjunto de entidades locais.

Ainda na Escola Secundária, a comitiva que integrou o Presidente da Câmara Municipal e restantes elementos do executivo municipal a tempo inteiro, o Comandante do Posto Territorial da GNR, o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil e alguns elementos do mesmo; o 2.º Comandante dos Bombeiros Voluntários e a Delegada de Saúde tiveram oportunidade de visitar o Refeitório Escolar onde estão a ser confecionadas as refeições para apoio alimentar aos alunos mais carenciados e famílias vulneráveis, num projeto desenvolvido em parceria entre os Serviços Sociais do Município e o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.

Na ocasião, o Secretário de Estado teve ainda oportunidade de conhecer as ações que estão a ser desenvolvidas em parceria com o município para assegurar que todas as crianças e jovens tenham acesso a meios informáticos para acompanhar a escola em casa. Para além da aquisição de computadores e dispositivos de internet assegurada pelo município, está em marcha uma campanha de solidariedade junto da comunidade, de modo a que seja garantido a todos os alunos a partir do 2.º ciclo, disponibilidade de um computador, com internet, na sua casa.

Já no Centro de Apoio à Comunidade, a comitiva teve oportunidade de ver como está a funcionar a equipa Psicossocial, coordenada pela Unidade de Serviços Sociais, que está no terreno a apoiar a população mais vulnerável, com uma preocupação especial centrada nos seniores isolados.