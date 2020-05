José Apolinário reuniu-se com presidente de Vila do Bispo

O coordenador do combate à COVID-19 no Algarve e Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, esteve reunido no Dia do Trabalhador com o presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Adelino Soares, anunciou a autarquia.

Durante a reunião, foram debatidas as medidas implementadas naquele concelho durante o período de estado de emergência, além do balanço do trabalho já efetuado a nível local.

Foram também abordadas as principais preocupações em relação à atual fase de desconfinamento gradual, que se iniciou esta semana com o final do estado de emergência e o começo do estado de calamidade.

O Comandante Operacional Distrital, Vaz Pinto, o Oficial de Ligação às Forças Armadas, Tenente-Coronel Bartolomeu, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo e Presidente do Secretariado das Misericórdias do Distrito de Faro, Armindo Vicente, o Comandante do Posto da GNR de Vila do Bispo, José Pimentel, o Delegado de Saúde, Luís Cadinha e o Coordenador Municipal de Proteção Civil, Émerson Gomes foram algumas das personalidades que participaram nesta reunião.