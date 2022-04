“José Barão era um visionário do Turismo”

Os elogios de Hélder Martins ao fundador do JA, José Barão (a quem chama “um verdadeiro empreendedor”), têm dois vértices: as suas capacidades como comunicador e mentor do principal jornal da região, mas, por outro lado, também as suas qualidades de visionário do Turismo na região, numa altura em que o Algarve praticamente não tinha turistas. E ele criou o pioneiro Hotel Vasco da Gama, à beira das areias de Monte Gordo, inaugurado a 1 de agosto de 1960.

Hélder Martins, presidente da RTA 2004/2008



“É histórico e um homem que ficará na História pelos dois lados: porque hoje o JA é o órgão com mais longevidade, e sabemos que não é fácil manter estes projetos, e por outro lado o hotel tem uma localização espetacular e num destino que foi crescendo à volta do hotel. Na época, a maior parte dos investimentos estavam centrados no barlavento e não no sotavento”.



De então para cá, aduz o ex-presidente do Turismo do Algarve, muita coisa mudou, no jornalismo e no Turismo. No primeiro, “o papel deu lugar ao digital e é muito difícil manter projetos de comunicação, por questões empresariais. Mas o JA tem-se mantido, teve uma perda irreparável mas os sucessores conseguirão levar a água ao moinho”, reflete o recém eleito presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).



Já no Turismo, a evolução traduziu-se num passo de gigante: “Começou por ser muito complementar e hoje é a atividade principal do Algarve”, enuncia, recordando tempos em que os primeiros cartazes da Praia da Rocha lhe chamavam ‘um incomparável destino de inverno’. “Começámos por aí, e pelas amendoeiras em flor. O sol e praia não tinha a importância que tem hoje. O Algarve tem vindo a acompanhar essas tendências e hoje continua a ser o principal destino turístico português”, salienta.



Sobre os quatro anos da sua estada à frente da Região de Turismo do Algarve e da Associação de Turismo do Algarve, o também empresário recorda com saudade o “boom” que representou a realização do Euro 2004, logo no início do seu mandato, maior ainda porque se seguiu a um período de crise.



E acrescenta: “O Turismo no Algarve sempre viveu de picos. Por exemplo, foi depois da Guerra do Golfo, que se motivou o grande movimento de turistas”.



Mas ressalva uma das pechas da atividade económica em torno do Turismo: “Ainda não fomos capazes de fidelizar porque a seguir voltamos a baixar quando há uma pequena crise ou um problema qualquer”.

J.P.