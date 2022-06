José Cardoso substitui Filipe Vital na vereação da Câmara Municipal

Face ao pedido de renúncia do cargo de vereador apresentado por Filipe Vital, o executivo da Câmara Municipal de Portimão passou a ter como vereador José Pedro Cardoso, que assumiu esta quarta-feira, dia 15 de junho, as suas novas funções.

Mestre em engenharia civil, com pós-graduação em gestão de projetos, e chefe de gabinete da presidente Isilda Gomes desde janeiro de 2019, José Cardoso era o sexto da lista de candidatos do Partido Socialista à Câmara Municipal de Portimão, que desde 2021 passou a ter um executivo composto por nove elementos (cinco do PS, dois do PSD, um do Chega e um da Coligação Portimão Mais Feliz).

José Cardoso passa a assumir os pelouros anteriormente atribuídos a Filipe Vital, nomeadamente: Obras Públicas; Gestão da Manutenção e Requalificação do Espaço Público; Planeamento e Gestão da Mobilidade; Gestão da Rede Viária; Gestão dos Transportes Públicos; Gestão dos Contratos de Concessão de Estacionamento; Gestão e Manutenção da Frota e Oficinas; Gestão dos Fundos Comunitários e Cidades Inteligentes.