José Carlos Barros apresenta novo livro em VRSA

O escritor José Carlos Barros apresentou a sua mais recente obra, intitulada “As Pessoas Invisíveis”, na quinta-feira, dia 19 de maio, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas em Vila Real de Santo António, anunciou a autarquia.

A sessão contou com a participação do autor, José Carlos Barros, do escritor Fernando cabrita e da vereadora da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António com o pelouro da Cultura, Conceição Pires.

Esta foi a obra, apresentada na biblioteca vilarrealense por Fernando Cabrita, foi a vencedora do prémio Leya de 2021.