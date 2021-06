José Chaparro candidata-se à Câmara de Monchique

O vereador e engenheiro José Chaparro, a convite do CDS-PP, vai candidatar-se como independente à Câmara Municipal de Monchique nas eleições autárquicas deste ano.

“Sinto-me honrado e grato, quer pelo convite quer pelo desafio, entendendo ser meu dever corresponder-lhes, com todo o entusiasmo e motivação”, refere o candidato na sua carta de apresentação.

O objetivo desta candidatura é a constituição de uma equipa multidisciplinar, composta por “pessoas qualificadas, honestas, trabalhadoras” do concelho, para “promover o desenvolvimento de Monchique e criar condições de bem-estar e prosperidade”.

Segundo o documento, este projeto de candidatura autárquica é “abrangente, transversal, plural, inclusivo e aberto a todos os que se identificam com um modelo de gestão autárquica assente na competência, transparência, participação dos cidadãos, bem como na gestão e aplicação criteriosa dos dinheiros públicos”.

“Acredito convictamente no potencial da nossa terra e das suas gentes e tenho a certeza que, trabalhando todos em conjunto, somos capazes de transformar Monchique num concelho próspero e desenvolvido”, conclui José Chaparro.

Com 53 anos, José Chaparro é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Técnica de Lisboa, com uma pós-graduação em Gestão Financeira.

Durante a sua carreira profissional, além de ter exercido cargos em várias empresas de construção civil, trabalhou na Câmara Municipal de Lisboa entre 1999 e 2004, na Divisão de Estudos e Projetos.

No ano 2015, fundou a sua empresa de engenharia, intitulada Enginorma Global, assumindo dois anos depois o cargo de vereador em regime de permanência na Câmara Municipal de Monchique com os pelouros de Obras Públicas, Regeneração e reabilitação urbana e Recursos hídricos do domínio público.

