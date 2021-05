Foi apresentado hoje na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, o novo romance de José Cruz, intitulado “A Fronteira das Águas Porosas”.

A sessão decorreu de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19, com a capacidade da sala limitada a 30 pessoas.

A obra, produzida pela Editora Guadiana e cujo enredo decorre das causas da fundação de Vila Real de Santo António, é o sexto romance do autor vilarrealense e o último livro da trilogia “Fronteira de Bloqueios”.

Os três romances desta trilogia contam a história de Mariana e Brandão, que foram banidos pela Inquisição e que chegam ao degredo em Castro Marim, no dia do terramoto de 1755.

Ali fundam salinas, um estaleiro no Guadiana e ainda uma companhia de pescas na praia de Monte Gordo, enquanto Mariana assiste ao nascimento de Vila Real de Santo António.

