José Gusmão (BE) preocupado com poluição na Ria Formosa

José Gusmão defendeu esta sexta-feira a importância de resolver os problemas de poluição na Ria Formosa.

O candidato do Bloco de Esquerda falou da urgência que é a resolução dos efluentes urbanos que representam um atentado ambiental permanente e afetam a atividade de pescadores e marisqueiros, com consequências económicas e sociais dramáticas.

O candidato do Bloco de Esquerda reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, com quem teve oportunidade de confirmar as consequências de um sistema de venda que tem como resultado assegurar aos pescadores o preço mais baixo possível.

O Bloco terminou o dia na fábrica de conservas de Olhão, numa ação de contacto com os trabalhadores.

José Gusmão defendeu a necessidade de apostar numa fileira do peixe que inclua uma indústria transformadora altamente diferenciada, com elevado valor acrescentado, e não na compressão sistemática dos preços aos pescadores, uma política que ameaça a própria viabilidade do setor.

A delegação do Bloco foi composta por José Gusmão, João Vasconcelos e militantes do Bloco Olhão.