José Pedro Vasconcelos grava programa em Portimão

José Pedro Vasconcelos vai gravar o programa da RTP1, “Depois Vai-se a Ver e Nada”, no Teatro Municipal de Portimão no dia 30 de março, anunciou a autarquia.

O palco do Teatro Municipal de Portimão vai ser o palco da gravação de dois episódios do programa apresentado por José Pedro Vasconcelos, que contará com a participação da estilista Fátima Lopes e da cantora Beatriz Costa, pelas 15:00.

Já pelas 21:00, o convidado será Carlão, vocalista dos Da Weasel, para uma conversa “sem pressa e com muitos risos à mistura”, segundo o comunicado.

A entrada nos dois espetáculos é gratuita, devendo os interessados reservarem os bilhetes através do número 914 689 265.