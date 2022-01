José Praia atua em Albufeira em fevereiro

O artista José Praia e os Áqua Viva vão atuar em Albufeira no dia 4 de fevereiro, na Casa do Alentejo, a partir das 20:00, anunciou o cantor.

José Praia sobe ao palco envolvido num “ambiente espetacular, de verdadeira camaradagem, onde os problemas de cada um ficam lá fora”, refere.

“Vou apresentar algumas modas algarvias, compostas por nós na vertente da música tradicional, o fado de Lisboa e Coimbra e teremos também o cante alentejano, interpretado pelo grupo da casa”, acrescenta.

Segundo o comunicado, a Casa do Alentejo tem como objetivo juntar todos os alentejanos residentes no Algarve para confraternizar e “cantarem as suas modas”.

Até ao momento a sala encontra-se “super lotada”, havendo a possibilidade da repetição do evento em data a agendar.