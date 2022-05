José Praia em digressão por Espanha

O algarvio José Praia vai estar em digressão por Espanha entre os dias 21 e 29 de maio, atuando em cidades como Alicante e Benidorm, anunciou o artista.

Nestes concertos, José Praia estará, mais uma vez, acompanhado da sua banda, Áqua Viva, com quem irá lançar um novo trabalho discográfico, “vocacionado com o Algarve”.

As gravações deste novo trabalho encontram-se atualmente “na reta final”, e o artista pretende apresentá-lo “em todas as freguesias do concelho de Albufeira e também em todos os concelhos do Algarve”.

O artista relembra ainda que o grupo vai comemorar 35 anos de carreira, que serão assinalados entre novembro e dezembro.