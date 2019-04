Jovem alemã morre atropelada na autoestrada na zona de Silves

O atropelamento ocorreu na zona do Monte Branco, concelho de Silves

Uma jovem de 22 anos, de nacionalidade alemã, morreu ontem à noite ao ser atropelada na autoestrada A2, na zona do Monte Branco, no concelho de Silves.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima foi atropelada por um veículo ligeiro, mas ainda são desconhecidas as causas do acidente.

As autoridades adiantam apenas que a jovem alemã morreu no local do atropelamento, havendo ainda a registar um ferido ligeiro, que é o condutor do veículo.

O alerta foi dado cerca das 21h30.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros, o INEM, a GNR e a empresa concessionária da autoestrada.

As autoridades estão agora a investigar as causas da ocorrência.