Jovem algarvio “encantador de cães” vai ao campeonato mundial

Aos oito anos de idade, Gonçalo Guerreiro recebeu do pai o primeiro cão e começou logo a participar em provas caninas. Três anos depois, aos 11, o jovem de Lagos já era campeão nacional. Agora, aos 19 anos, o jovem treinador de cães prepara-se para revelar ao mundo o seu talento. Gonçalo vai representar Portugal numa das maiores competições mundiais caninas, no próximo mês de outubro, em Itália

Aos 19 anos, Gonçalo Guerreiro já é considerado um verdadeiro prodígio do relacionamento animal – um “encantador de cães” – e prepara-se agora para revelar ao mundo o seu talento. Este jovem natural de Lagos vai representar Portugal no próximo Campeonato do Mundo de Pastores Alemães (World Union of German Shepherd Dog Clubs – WUSV 2019), que vai disputar-se, no próximo mês de outubro, em Itália. Trata-se da prova mais importante do mundo desta raça, sendo mesmo considerada uma das mais complexas e exigentes competições mundiais de trabalho canino, reunindo treinadores e animais de dezenas de países.

Em entrevista ao JORNAL do ALGARVE, Gonçalo Guerreiro, que trabalha com o pai numa empresa de instrução canina, em Lagos, conta que começou a treinar cães aos oito anos, embora só tenha começado a dar aulas quando já tinha 16. “Eu, basicamente, nasci no mundo dos cães, uma vez que o meu pai já competia e fazia criação de cães. Tive o meu primeiro cão (yorkshire) aos oito anos, com o qual comecei a fazer ‘agility’ (provas de agilidade onde é preciso ultrapassar vários obstáculos no menor tempo possível). Depois, tive uma cadela (border collie) e comecei a praticar ‘obediência’. E foi assim que desenvolvi o gosto pela modalidade”, revela o jovem, que espera mostrar os seus dotes logo no primeiro mundial que vai disputar, em Itália, dentro de um mês.

“Quero participar neste campeonato do mundo (WUSV) porque é o mais importante na disciplina de ‘obediência’, que é a disciplina que eu mais gosto. Tenho a certeza que vou evoluir e melhorar ainda mais como treinador”, salienta…

Leia a reportagem completa na edição em papel.

NUNO COUTO