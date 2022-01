Jovem algarvio representa o Benfica no futebol virtual

Dos campos de futebol para os estádios digitais do mundo dos videojogos, o jovem algarvio Diogo Gonçalves é o mais recente membro da equipa de E-Sports do Sport Lisboa e Benfica na E-Liga Portugal, o campeonato nacional de FIFA 2022 jogado exclusivamente na PlayStation 5.

Diogo Gonçalves é um jovem apaixonado por futebol desde criança. A sua carreira no desporto-rei em Portugal começou com apenas cinco anos, tendo representado equipas como o Lusitano Futebol Clube, o Sporting Clube Olhanense e o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense.

No entanto, aos 21 anos abandonou os relvados, bem no início da pandemia de covid-19, e há cerca de ano e meio começou a jogar FIFA profissionalmente na PlayStation, integrando uma equipa.

“Jogo videojogos na PlayStation desde os meus seis anos. Inicialmente jogava Pro Evolution Soccer (PES), mas há cerca de sete anos comecei a jogar FIFA. Jogava os modos casuais entre amigos, nada muito sério. Era um hobbie onde passava o meu tempo quando havia disponibilidade”, explica o atleta de 23 anos.

Entretanto, Diogo Gonçalves começou a reparar que ganhava muitas mais vezes do que perdia e decidiu há cerca de três anos começar a participar em torneios a nível nacional. A partir daí, foi sempre a subir.

“Felizmente consegui ter resultados positivos, o que fez com que tivesse interesse por parte de algumas equipas e ter a proposta da TS Warrior Player, a equipa que atualmente represento”, acrescenta ao JA.

Nesta equipa, onde participa em competições a nível nacional e internacional, também fazem parte outros jogadores como Luca-nr1 e Valada.

O convite para Diogo Gonçalves, conhecido no mundo do gaming como Diogo10fifa, jogar pelo Sport Lisboa e Benfica surgiu através de um elo de ligação entre a TS Warrior Player e o clube da capital portuguesa.

Esse elo de ligação fez com que os jogadores da TS Warrior Player representem o Sport Lisboa e Benfica exclusivamente na E-Liga Portugal, acrescentando o atleta Tuga810, que também faz parte de uma equipa espanhola.

A E-Liga Portugal, conhecida por ser o campeonato nacional de FIFA, é disputada pelas equipas que estão na primeira divisão de futebol de 11.

O concretizar de um sonho

A reação de Diogo10fifa a este convite do Sport Lisboa e Benfica não podia ser melhor: “Desde o momento em que soube, fiquei extremamente feliz. É o realizar de um sonho de criança, até porque sou adepto do clube e claro que todos nós ambicionamos um dia jogar com esse emblema ao peito”, refere.

Para Diogo Gonçalves, também estudante do curso de Ciências do Desporto pelo Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes de Portimão, esta oportunidade é o concretizar de um sonho há muito ambicionado.

“Quando jogava futebol, representar o Benfica era um dos meus sonhos e hoje posso tornar dizer que já é uma realidade, noutra vertente que é o FIFA. É indescritível. Não há palavras que possam descrever a felicidade que sinto por representar o maior clube português”, confessa.