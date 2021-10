Jovem da ANG é vice-campeão do mundo em pesca desportiva

Tiago Correia, da Associação Naval do Guadiana, sagrou-se vice-campeão do mundo por equipas em pesca desportiva em Espanha, arrecadando ainda o 3.º lugar a nível individual com uma medalha de bronze na categoria sub-16, comunicou a associação.

O 20.º Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva nos escalões sub-21 e a 29.ª edição no escalão jovem sub-16 decorreram em Peñíscola entre os dias 9 e 15 de outubro.

Nos sub-21 destacam-se as prestações individuais do algarvio Henrique Jesus (6.º classificado) e Francisco Pinto (20.º classificado), do Clube de Pesca e Náutica Desportiva de Albufeira, Dinis Rodrigues (9.º classificado) e Luís Martins (13.º classificado) da ADP Manta Rota. Diogo Neto, também membro da equipa de VRSA, não foi além do 22.º lugar na geral individual da competição no escalão.

Na categoria sub-16, Miguel Martins, do Clube Naval de Portimão ficou-se pelo 14.º lugar e Rodrigo Milho, da ADP Manta Rota alcançou a 18.º posição da individual.

O Campeonato do Mundo encerra a época desportiva na modalidade, tendo sido esta marcada pelo esforço financeiro que a ANG, de VRSA, tem feito no sentido de manter as atividades desportivas de formação totalmente gratuitas.

