Jovem da Universidade do Algarve morre em despiste de ligeiro de mercadorias

O jovem Tiago Marques, de 21 anos, estudante da Universidade do Algarve, morreu ontem à tarde na sequência do despiste do veículo ligeiro de mercadorias que conduzia, na Estrada Nacional (EN) 122, no concelho de Mértola, revelaram os bombeiros e a GNR.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o condutor e único ocupante da viatura ainda foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja, adiantando que o óbito acabou por ser declarado na unidade hospitalar.Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o acidente, para o qual foi dado o alerta às 17:17, ocorreu na EN 122, que liga Mértola a Vila Real de Santo António, no distrito de Faro. A fonte da GNR precisou que a vítima mortal residia em Mértola.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Mértola e a GNR, num total de 16 operacionais, apoiados por sete veículos.

O Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, manifestou esta segunda-feira em nota publicada no Facebook, «o mais profundo pesar pelo falecimento de Tiago Romana Marques», aluno da licenciatura em Gestão Marinha e Costeira, tendo endereçado à família e aos amigos «as mais sinceras e sentidas condolências». A Universidade decretou três dias de luto académico.