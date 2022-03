Jovem José Pinto garante pódio no Campeonato de Karting

José Pedro Pinto, de 9 anos, ficou colocado em segundo lugar na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, que decorreu no Kartódromo de Viana do Castelo, anunciou a equipa.

O jovem algarvio notabilizou-se no primeiro dia da competição, tendo no dia seguinte exibido todo o seu talento e conquistando o lugar intermédio do pódio.

José Pedro Pinto conquistou o seu primeiro título aos 6 anos no Troféu Easykart de 2019, tendo já passado pelas pistas de Bombarral, Palmela e Évora.

Em setembro do ano passado, depois de uma paragem forçada devido à pandemia de covid.19, o piloto venceu toda a concorrência na quarta prova do Campeonato de Portugal de Karting da categoria Cadete 4T, na pista do Bombarral, e dois meses depois conquistou o segundo lugar na Taça de Portugal, em Leiria.

“Nesta prova tive de me adaptar a muitas coisas novas. Para além de não conhecer a pista, estreei-me a correr com uma nova equipa, a Parolin Portugal, com um novo chassis e com um novo mecânico, o Rui Pedro. Agradeço o apoio de todos, à minha família e, sobretudo, aos meus patrocinadores por apostarem em mim”, destacou o jovem.