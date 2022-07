Jovem piloto algarvio vence na pista de Baltar

O jovem piloto algarvio José Pedro Pinto venceu no passado fim-de-semana a quarta prova do Campeonato de Portugal de Karting Toyota em Baltar, anunciou a equipa.

O piloto de apenas 9 anos e natural de Quarteira não conhecia a pista do norte e, mesmo assim, venceu toda a concorrência, sendo já apontado como uma das grandes promessas do karting nacional.

“Esta é apenas a minha primeira época completa no Karting e tive de descobrir a pista de Baltar, que tem algumas curvas parecidas com a pista de Almancil, onde comecei a treinar”, afirmou José Pedro Pinto.

No sábado ficou colocado em segundo lugar na manga de qualificação e depois ficou a 0,1 segundos de um lugar no pódio na final.

Já no domingo partiu do quinto lugar para a final com o piso molhado, mas realizou quatro ultrapassagens e venceu a prova “de forma brilhante”, segundo o comunicado.

Atualmente, com estes resultados, José Pedro Pinto está em segundo lugar no Campeonato de Portugal de Karting, através de Guilherme Morgado.

“Adaptei-me bem e senti que tinha um grande ritmo na Final de domingo. Fui ultrapassando os meus colegas e felizmente consegui vencer. Fiquei muito contente por levar esta taça para o Algarve”, referiu o jovem piloto da equipa Parolin Portugal.