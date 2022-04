Jovens criam ideias para o bem do município

Um grupo de jovens de Castro Marim participou na semana passada no projeto “Bem Comum”, um programa de participação democrática onde os mais novos identificam valores, formulam ideias e concretizam planos para o bem comum do seu município, anunciou a autarquia.

Depois de Guimarães, este programa chegou a Castro Marim e Pombal, tendo decorrido a primeira oficina intitulada “Somos um grupo democrático?”.

Esta atividade pretendeu desenvolver as capacidades do grupo para trabalhar democraticamente, “reconhecer e valorizar a pluralidade de ideias e promover a consciência compassiva e não julgamento, respeito mútuo, argumentação, processo deliberativo”, segundo o comunicado.

No dia 28 de abril irá decorrer a segunda oficina, com o grupo a passar à formulação e submissão das suas ideias para o “Bem Comum”.

Este programa é uma iniciativa da associação Coolpolitics, com o apoio da fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de Castro Marim.

Se tens entre 14 e 18 anos e gostarias de participar nos assuntos políticos do município de Castro Marim, adere ao programa “Bem Comum” registando-te no website e submete as tuas ideias, individualmente ou em grupo, sobre como melhorar a qualidade de vida da tua comunidade até 29 de abril.