Jovens olhanenses em destaque na matemática, na música e no desporto

“A juventude olhanense continua a destacar-se e a dar cartas nos mais diversos domínios, como provam as conquistas alcançadas nos últimos dias, em áreas tão diversas como a Matemática, a Música, ou o Desporto” – afirma o município de Olhão em nota de imprensa.

Eduardo Guerreiro, que em julho passado se havia sagrado campeão nacional na competição Canguru Matemático, acabou de conquistar a Medalha de Bronze nas Olimpíadas de Matemática da CPLP, que este ano se realizaram no Brasil.

Desde o 7.º ano que Eduardo Guerreiro frequenta o Projeto Delfos da Universidade de Coimbra e, este ano, foi convidado pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Coimbra para participar na Academia de Verão 2019 e nas Olimpíadas Científicas 2019, face aos seus resultados nas diferentes competições nacionais.

Também João Custódio, de 14 anos, natural da freguesia de Olhão, se destacou na sua área, a música.

O jovem olhanense foi o 1.º classificado na categoria 14 Years and Under Variete/Jazz/World Music no Internacional Open Trophy do 69.º Troféu Mundial de Acordeão, que decorreu em Loulé.

Já no desporto, foi com orgulho que Olhão recebeu a notícia de que Leonardo Lelo, atleta do Sporting Clube Olhanense, foi convocado para a Seleção Portuguesa de Futebol Sub-20.

O presidente da autarquia, António Miguel Pina, congratula “estes e outros jovens, que enchem de honra e orgulho o nosso concelho, ao excederem-se e apresentarem resultados brilhantes em cada uma das suas áreas”.