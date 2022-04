Jovens participam em projeto europeu em prol da cidadania ativa

Um grupo de seis jovens de Portimão está atualmente a participar no Community Challengers, projeto financiado pelo programa Erasmus+ cujo objetivo é promover um conhecimento consciente e contribuir de forma ativa para a resolução das questões ambientais, alterações climáticas e sustentabilidade, através do empreendedorismo e das artes.

A iniciativa insere-se na estratégia municipal para a juventude e no programa Geração XXI, que visa formar os jovens em diversas áreas sociais e fomentar a cidadania ativa, tendo para o efeito sido estabelecida uma parceria com a DYPALL Network, representante portuguesa do projeto Community Challengers e responsável pela sua implantação e dinamização no País.

As atividades propostas incluem a criação do “Manual de Sustentabilidade e Ação Climática” para jovens e do Mapa da Comunidade de Portimão, que refletirá os desafios existentes no concelho nesta área e que soluções poderão fazer mais sentido para os resolver, estando previsto que os participantes entrevistem a população para auscultar a sua opinião sobre a matéria.

O grupo também utilizará a arte para criar uma campanha de sensibilização dirigida à população sobre a temática e desenvolverá uma proposta de soluções para os decisores políticos da autarquia, sendo de referir que, apesar de já estar em andamento, este projeto ainda aceita inscrições de jovens.

O projeto está a ser desenvolvido na Loja Ponto Já, localizada no Mercado Municipal de Portimão.

No âmbito desta estratégia municipal, Portimão já recebeu quatro edições do Projeto Corpo Europeu de Solidariedade, num total de 24 voluntários, a primeira das quais em 2017, numa estreita colaboração com a DYPALL Network.

Da mesma forma que a parceria com a Dypall Network permite que jovens europeus colaborem nos mais diversos serviços da Câmara Municipal de Portimão e de associações locais, também jovens portimonenses têm integrado projetos de voluntariado na Europa.

No caso concreto do Community Challengers, parte integrante do Corpo Europeu de Solidariedade, o projeto é liderado pela YEPP Europe e conta com organizações parceiras oriundas da Bélgica, Croácia, Alemanha, Itália, Letónia, Portugal e Sérvia.

O Corpo Europeu de Solidariedade potencia a solidariedade, a compreensão mútua e a tolerância entre os jovens, contribuindo para reforçar a coesão social na União Europeia e a promoção da participação cívica e ativa dos jovens, ao mesmo tempo que impulsiona a dinâmica da juventude local como potencial promissor em termos de impacto a longo prazo na vida dos participantes.

Os jovens portimonenses que queiram saber mais sobre os projetos existentes e pretendam participar num dos muitos intercâmbios que a DYPALL e o município de Portimão disponibilizam e dinamizam ao longo do ano devem passar pela Loja Ponto Já, aberta de segunda a sexta-feira das 14:30 às 18:00 ou visitar a página oficial da Divisão de Juventude, em https://www.facebook.com/JuventudePortimao.