JS de Lagoa reforça confiança em André Serol

Os militantes da Concelhia de Lagoa da Juventude Socialista (JS), foram chamados às urnas, no dia 6 de novembro, para eleger os Órgãos da Concelhia, para o mandato de 2021-2023, resultando na reeleição de André Serol, comunicou a JS de Lagoa.

Na cerimónia, foram eleitos para o Secretariado Concelhio, os militantes André Serol, tomando novamente as funções de presidente da Concelhia, João Pimenta, Dara Freitas, André Martins, Inês Alberto, Vítor Vicente, Bianca Vieira, Diogo Almeida e Laura Espada, encarregues de dirigir a estrutura nos próximos 2 anos.

Na Mesa da Assembleia da Concelhia, a militante Inês Bento, volta também a ser reeleita e contará com Alice Luz e Ricardo Lopes como seus secretários. Como secretários suplentes, foram ainda eleitos Mariana Carraça e Yannick Nicklaus.

Para além de André Serol, que estatutariamente, como Presidente da Concelhia da JS, goza de inerência no Secretariado e na Comissão Política do Partido Socialista de Lagoa, foram eleitos para representar a Juventude Socialista na Comissão Política do PS Lagoa, Inês Bento e João Pimenta, como inerentes e André Martins, Dara Freitas, Ricardo Lopes, Alice Luz, Vítor Vicente, Inês Alberto, Diogo Almeida, Bianca Vieira como suplentes, sendo que, o número de representantes efetivos, estará sujeito aos estatutos do Partido Socialista.

Após anunciada a vitória, nas redes sociais, André Serol dirigiu-se aos jovens socialistas, com a mensagem “Agradeço aos militantes da concelhia de Lagoa da Juventude Socialista, por continuarem a confiar em mim, para dirigir a nossa concelhia. Ao vosso lado, lutarei pelos jovens e pelas causas que realmente importam! NÓS SOMOS O PRESENTE E O FUTURO!”.

