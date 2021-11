Judoca algarvia sagra-se campeã no Mundial de surdos

Joana Santos sagrou-se, esta semana, campeã mundial de surdos na categoria -57 kg no Campeonatos do Mundo de Judo para surdos, que está a decorrer em Versalhes, em França.

A judoca algarvia, a única portuguesa em competição, bateu na final a sul-coreana H. Lee, por ippon. Até alcançar um lugar na final, a atleta, que se estreou na categoria -57kg, derrotou a cazaque Yegemberdiyeva e a ucraniana K. Avdieieva.

O evento contou com 164 atletas de 26 países.

Depois deste título, a judoca do Judo Clube do Algarve vai preparar os Jogos Surdolímpicos, marcados para maio de 2022 no Brasil.

