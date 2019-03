Júlio Resende apresenta Cinderella Cyborg

O pianista Júlio Resende, natural de Olhão, inicía o mês de março com espetáculos no Auditório Municipal de Olhão. Apresenta, no dia 8 de março, pelas 12:30, Cinderella Cyborg, o seu mais recente trabalho.Cinderella Cyborg é uma dança. E é também uma aventura pelo lado cyborguiano da música.

O espetáculo estabelece um diálogo possível, entre o humano e o inumano, entre a carne e os chips, entre o acústico do piano e do contrabaixo e o eletrónico do computador e dos pads.

Entre a sua liberdade enquanto pianista e a rigidez da linguagem dos computadores, entre a extrema imperfeição do humano e a perfeição impossível da máquina, também na música é difícil a reunião com a máquina.

Júlio Resende supera as dificuldades e faz disso música. “Se não superarmos as dificuldades não encontramos paz. A paz está sempre na superação e não no conflito”, afirma o pianista.