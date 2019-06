Junho é o mês da “Ruta de la Tapa” em Ayamonte

A 10.ª edição da “Ruta de la Tapa” que está a decorrer até 30 de junho na cidade vizinha de Ayamonte, conta com a participação de 16 restaurantes que disponibilizam uma tapa para degustar pelo preço de dois euros e com bebida à parte.

Os folhetos da “ruta de la tapa” são gratuitos, podem ser obtidos no posto de turismo ou nos restaurantes aderentes, contêm uma lista com o nome dos restaurantes e um mapa da localização dos estabelecimentos que participam na rota. Após comer a tapa, o restaurante irá carimbar no local correspondente.

Terá de degustar pelo menos 9 tapas e ter os respetivos carimbos para poder votar na melhor tapa, pontuando de 1 a 5. O folheto com o voto pode ser entregue no Posto de Turismo ou em Pyme. Haverá ainda um sorteio para os clientes da “ruta”, onde se oferecerá um lote de conservas ou 2 noites no “Hotel Los Mellizos” com pequeno-almoço incluído e circuito Spa.

Nos últimos 2 anos, o restaurante TheBussen foi o vencedor com a tapa «Charlota de confit de Pato y Pularda en Nido de Patatas y Puerros sobre Salsa de Verduras» em 2018 e com a tapa “Breuat marroquí sobre patata macerada en canela y mayonesa árabe” em 2017; la Mesón Los Caleros-La Luli ganhou em 2016 com o “Abanico Los Caleros”; e em 2015 o vencedor foi o Bar Restaurante Mesón la Casona, com “Timbal de Boletus”. Todos restaurantes premiados em anos anteriores estão todos a concorrer na atual edição.