Junta de Freguesia de Odeceixe melhora escola e cemitério

A escola EB1 de Odeceixe, a capela e o cemitério foram alvo de obras de melhoramento, no âmbito do programa de apoios financeiros com o município de Aljezur, anunciou a autarquia.

Na escola, foi colocada uma cobertura e a pavimentação do espaço interior no edifício, “proporcionando assim mais e melhores condições para as crianças deste estabelecimento poderem usufruir deste seu espaço”, segundo o comunicado.

Este estabelecimento de ensino recebeu ainda um novo equipamento de lazer para as crianças, totalizando assim um investimento de cerca de 7500 euros.

Na capela e no cemitério de Odeceixe procedeu-se à substituição do telhado e dos pavimentos e foi feito um pequeno telheiro, além dos melhoramentos nas casas de banho e casa de apoio, substituição de portas e janelas, eletricidades, colocação de ar condicionado e novo mobiliário.

Ao todo, foi investimento um valor de 45 mil euros, “melhorando as condições de uso deste espaço que serve a comunidade local”.

