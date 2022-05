Junta de Freguesia de VRSA promove o Dia das Criancices

A Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António (VRSA) está a promover o Dia das Criancices, que vai decorrer a 5 de junho, entre as 10:00 e as 13:00 no espaço exterior do Estádio Municipal, junto à zona do parque infantil, anunciou a autarquia.

Este dia vai servir para comemorar o Dia Mundial do Brincar, celebrado a 28 de maio, e o Dia Mundial da Criança, que se comemora a 1 de junho.

A programação deste evento conta com um espaço aberta para brincadeiras, animação, criatividade a cargo da equipa da companhia de teatro Fechópano, com jogos tradicionais e pinturas faciais.

As crianças podem ainda levar os seus próprios brinquedos e disfarces.