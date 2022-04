Junta de Freguesia estabelece protocolo com Academia de Ballet

A Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António estabeleceu esta semana um protocolo com a Academia de Ballet Contemporâneo, anunciou a autarquia.

A freguesia considera que “a dança promove o desenvolvimento pessoal, social e cultural” e recorda que tem colaborado com a Academia de Ballet Contemporâneo “em arranjos na sua sede e assim será, dependendo das necessidades, de acordo com as possibilidades”, segundo o comunicado.

Para a Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, a Academia de Ballet Contemporâneo “revela grande importância social e artística para as dezenas de crianças e jovens que dançam nas suas instalações”, participando com apresentações em acontecimentos dinamizados pela freguesia.