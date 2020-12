Juventude Clube Aljezurense recebe apoio da autarquia

O Juventude Clube Aljezurense vai receber apoio da Câmara Municipal de Aljezur no projeto de intervenção na sede do emblema desportivo, com um montante de cinco mil euros, anunciou a autarquia.

Este valor será investido em obras na sede do clube, “que se encontra degradada” e necessita de intervenção “para se adequar às exigências e necessidades”, segundo o comunicado.

O lançamento do concurso para esta obra está previsto para o próximo ano, incluindo melhoramentos em vários espaços do edifício, acessibilidades, conforto, reorganização do espaço e intervenção a nível de manutenção do edifício.

Este apoio está enquadrado no protocolo que a associação mantém com a autarquia.

