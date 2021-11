Juventude Clube Aljezurense sagra-se campeã de snooker

A equipa do Juventude Clube Aljezurense sagrou-se no final de outubro campeã da sua série no campeonato de pool, uma modalidade de snooker, anunciou a Câmara Municipal de Aljezur.

O emblema do Juventude Clube Aljezurense ficou ainda posicionado entre as oito melhores equipas da competição regional, que é disputada entre 59 equipas oriundas desde Vila Real de Santo António a Sines.

A equipa é composta por Carlos Dias, Pedro Batista, José Maria Estéfano Mota e Pedro Santos.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Aljezur endereça felicitações ao clube e aos atletas “que conseguiram o feito na conquista de mais um título nesta modalidade e pelos excelentes resultados”.

