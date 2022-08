Juventude comemora o seu dia nas Piscinas Descobertas

Os jovens de São Brás de Alportel vão comemorar o Dia Internacional da Juventude, a 12 de agosto, no Complexo de Piscinas Municipais Descobertas a partir das 17:00, com um programa dinâmico, anunciou a autarquia.

A Festa da Juventude começa com uma aula aquática, seguida de uma demonstração de artes marciais, dança e atuações musicais.

Todos os jovens até aos 29 anos têm direito a acesso gratuito ao recinto, onde podem usufruir de todas as atividades organizadas pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, através do seu Espaço Jovem, em parceria com o Gabinete de Desporto, sob coordenação do projeto “Jovens Seguros & Famílias Felizes e com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel e da Urban Xpression.