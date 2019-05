Kátia Guerreiro atua na final do concurso de fado de Vila do Bispo

A final da 20ª edição do Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo realiza-se no próximo sábado, dia 25 de maio, pelas 21h30, no salão de festas da Sociedade Recreativa de Barão de São Miguel. Este ano, a final vai contar com a participação especial da fadista Kátia Guerreiro, assim como da vencedora da edição do ano passado do concurso, Mafalda Vasquez.

Entretanto, Gabriel Fialho foi o grande vencedor da vertente juvenil deste concurso de fado de Vila do Bispo, que se realizou, no passado dia 11 de maio, no pavilhão multiusos da Raposeira. O participante de Lagos cantou e encantou o júri e a plateia com os fados “O namorico da Rita” e “Oh gente da minha terra” e assim conquistou o primeiro lugar deste concurso juvenil, que lhe valeu um prémio monetário no valor de 300 euros.

O segundo, terceiro e quarto lugar foi conquistado por Rita Luz, Afonso Silva, ambos de Portimão, e Zélia Viana, de Aljezur, respetivamente. A segunda classificada recebeu um prémio monetário no valor de 200 euros e ao terceiro e quarto classificado foi-lhes atribuído um prémio de 100 euros.

Organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, esta iniciativa tem como objetivos divulgar e estimular o gosto pelo fado, dar a conhecer novos talentos musicais, assim como contribuir para o desenvolvimento cultural do concelho.