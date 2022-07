Lá se foi o Militão. Não te esqueceremos…

Esta é uma fase da vida ou da morte, em que por razões que se prendem com a minha geração e o tanger dos sinos, por alguns dos amigos do peito, que de vez em quando passamos por aqui, dar conta que um ou outro dos nossos desapareceu.

Inegável, que estes abraços dolorosos de despedida, se é que de uma despedida se trata, também os devo agradecer ao Jornal do Algarve, de nos permitir, que através da «cedência» deste espaço a que chamamos de Remate Certeiro, possamos deixar o nosso abraço, desta vez ao Militão. Um abraço de respeito e solidariedade, ao José Manuel Lobo Militão, à sua família e ao Grupo Desportivo PIC NIC, que perde mais um dos seus, seguramente um dos mais notáveis, por ter elevado a bandeira e os feitos do clube, desde a sua raiz aos dias de hoje. Aliás, mesmo nos mais recente e conturbados momentos da sua vida, quando era mais guiado pelos instinto, pela paixão do que pela mente, o Militão, nunca deixou de percorrer os lugares e pertenças do clube.

Conhecemo-nos praticamente desde a infância em jogatanas de futebol, quando ainda a malta da baixa-mar (a chamada malta do cais da lota), primeira fronteira com o Lazareto, ia jogar com a malta da Estação da CP, cuja equipa integrava o Militão, pois o seu saudoso pai, ao tempo, era ferroviário.

Mais tarde o Militão, o Mestre Rosa, o Domingos (Pisa), o Rui Valentim, Correia dos Santos, o José Ferreira (Zé Pecinha) e tantos outros, passaram a embarcar ora no Apeadeiro do Guadiana, ora na Estação da CP, rumo a Faro, onde matriculados na Escola Industrial de Faro (mais tarde Escola Tomas Cabreira), tiraram os seus cursos e seguiram as suas vidas. Creio, que todos eles, tiveram como epicentro formativo e educativo, o Mestre Olívio…

Ainda antes desse período, mas mesmo em cima dele, nascia o PIC NIC, no coração do Café com o mesmo nome, ali na avenida dos azulejos (rua Teófilo Braga), que antes tinha sido Café Dolyn, que também fora inspirativo de um clube que chegou a navegar pelos torneios populares de futebol de Vila Real de Santo António, mas filhos de uma geração anterior.

“O Comendador” José Joaquim Paulo Viegas tinha deixado o Café Império, creio que corria o ano de 1961/62, e passava agora a gerir o Café PIC NIC, ele próprio fundador do clube, que começou por ser presidido, já mais a sério, pelo saudoso Alfredo Zarco. Aliás, o PIC NIC foi fundado a 15 de Setembro de 1963, diga-se, por força da data em que chegaram os equipamentos, cuja história, ainda que de forma sintética, terá um olhar um pouco mais adiante.

Um último encontro do PIC NIC, tal como Militão, outros que aqui aparecem, também são saudade…

Nascia o PIC NIC e com ele uma corrente de amigos para todo o sempre, de onde sublinhamos nomes, como Militão, Gica (Joaquim Fausto Ribeiro Rosa), Mário Leiria, Manuel José, Mestre Rosa (António José Corriente Rosa), Vasquinho da Bola (João Vasques), António Francisco (Conquilha), Rui Valentim, João da Bita, Barradas, Hugo Cavaco, Manuel Afonso (Manuel Papa), Rochinha, Álvaro, Escalinha, Chico Má-língua, Chico Romão, Machinho, Noémio, Aníbal Pato, Luís (Cacela), Carlos Gomes, José Almeida, Chico Ramires, Sebastião Pescada, João Moita, Manuel Godinho, João Salas, Alfredo Zarcos Graça, o Canhitas, meritório autarca vila-realense e uma das almas da Oropesa, Lito (CTT), Lito (fotografo; Lito (vamos a eles irmão), Guarda Belo, João Manuel Diogo, Mário (Cacela), que depois foi para os USA e também já é saudade, Manuel Rosa, Chico Macau, António Segura, João Luís, Gracindo, Mário, Bento Vasques, «Carulho», António Carlos, Fernando Flores, Carlos Fernandes do Ó, e é claro, o autor destas linhas, e é claro ainda, entre muitos outros nomes, que apenas nos escapam, por razões de espaço, falta de memória e falta de tempo para investigar. Sobretudo, falta de tempo para investigar.

Como vimos anteriormente, o no entanto, já antes o PIC NIC tinha entrada em acção e numa delas, foi num jogo contra as Janelas Verdes, do saudosos Luís Félix da Silva, diga-se um grande senhor, num jogo, em que eu não joguei mas fiz o relato do jogo para um gravador, onde o jogador mais sonante era o Nita (Firmo), jogando pelas Janelas Verdes, pois sempre que pegava na bola, o que era raro, eu chamava-lhe o pequeno “Simões” pelas aparências, apenas físicas, que tinha com o outro Simões, talento maior do Sport Lisboa e Benfica.

Nesse jogo e com equipamentos emprestados (à Sporting), o PIN NIC alinhou com Cavém (guarda-redes), Vítor Fonseca, Gica (capitão), Chico Romão e João Noy; Manuel José, Rosa (Toy) e Militão; Rochinha, João da Bita e Barradas. Na foto que memoria este encontro, ainda parece, o Alfredo Graça, como Presidente do Clube.

Creio que ganhámos, e depois à noite, lá fomos todos para as Janelas Verdes, para uma prolongada petiscada, ao som do meu relato, diga-se para agrado de todos. Até eu fiquei espantado, pois sempre julguei que viesse a ser enxovalhado….

Mas voltemos aos equipamentos novos, altura em que chegaram os equipamentos, que foram comprados, mas não seu se foram pagos. Eu por exemplo nem as quotas pagava. E o saudoso João Vasques, pai do Vasquinho, ainda esta a arder com o compra de uns bonés, trazidos de Ayamonte, quando fomos jogar às Cabanas e o jogo nem chegou ao fim, porque fomos enganados pelo árbitro (Chico Má-língua), provocando invasão de campo, levando a que o meu saudoso e primaço Campeão, se pusesse em fuga pela praia, desde as Cabanas até Vila Real de Santo António…O PIC NIC ficou proibido de voltar a jogar nas Cabanas, mas o amigo Leonardo, da Alfandega, que tinha sido o nosso “empresário, manteve viva as melhores relações com o clube, ao qual também pertencia como associado…

Mas a história de hoje, chama à luz do tempo que passa, o nosso querido amigo Militão, também pelo facto de nos ter deixado, mas acima de tudo, pela falta que faz à sua família.

O PIC NIC deve-lhe alguns dos seus maiores momentos, pela longa cruzada que fez entre o ontem e o tempo que agora percorre.

Talvez poucos ignoram, a juntar aos que não querem saber, porque a estrada da vida está cheia de gente dessa, que também se fica a dever ao Militão, o grande projecto que hoje o atletismo representa para Vila Real de Santo António, não apenas como sede de grandes acontecimentos e centro internacional de estágio, mas pela corrente, diga-se resistente, que o Militão e o PIC NIC foram criando, para que este vazio nunca acontecesse.

E se memórias com dúvidas existissem, bastava lembrar, os períodos, diga-se, longo, em que o Prof. António Francisco, era figura de proa no sector desportivo da autarquia, que encontrando sempre no Militão e no PIC NIC vagabundos na forma de gerir e de levar para diante os seus projectos, que encontrou no amigo que agora nos deixa, essa figura incontornável da própria história do atletismo vila-realense.

Militão, quer como dirigente, quer como técnico, foi sempre reconhecido não apenas pela Associação de Atletismo do Algarve, mas de igual modo, por uma mão cheia de jovens, jovens de ontem, filhos de outra geração, que encontraram no talento, na paixão e na disponibilidade de Militão, um homem/técnico sempre pronto para os ajudar a encaminhar, na orientação dos valores em que o desporto é chama e vida.

Quando o “venenosa” foi para a tropa, às vezes carinhosamente tratávamos assim, o Militão, o PIC NIC foi se despedir dele ao apeadeiro.

Foi mais uma prolongada risada que uma despedida

O apeadeiro do guadiana – nem sei porque lhe deram este nome porque nenhuma automotora foi parar dentro de água – teve naquela hora um movimento tão ruidoso e invulgar, que pouco depois os dois guardas-fiscais que faziam serviço na alfândega acorreram para ver o que se passava, mas quem ia ficando passado foi o bilheteiro e o Aurélio Machado, o homem forte do Posto de Turismo, então ali existente, que pensava que tinha havido um assalto, com o funcionário e amigo Pina, a não dizer coisa com coisa, ou então a dizer coisas desacertadas, que a malta, naquele dia, não queria ouvir, queria dar um abraço ao Militão, na hora de embarcar para Tavira, para a guerra do CISMI…

Militão. Já temos saudades tuas. Mas o PIC NIC não te vai esquecer, por estas e muitas outras corridas

“O município de Vila Real de Santo António manifesta o mais profundo pesar pela morte de José Militão, ex-atleta, ex-dirigente e treinador de atletismo, que faleceu este domingo, aos 78 anos

Será sempre recordado pela sua dedicação ao desporto, nomeadamente ao atletismo vila-realense, bem como à organização de provas que fazem parte da história do desporto da nossa terra, como as X Milhas do Guadiana, a Corrida da Baía de Monte Gordo, a Travessia do Guadiana, entre outras, tendo também participado em todas na qualidade de atleta.

O Militão, como era popularmente conhecido, esteve no G.D. Pic-Nic desde a sua fundação, ainda na década de 60, quando o emblema participava em torneios populares de futebol. Já na década de 80, foi o principal impulsionador do atletismo.

Além da sua experiência no dirigismo, destacou-se sobretudo como treinador de inúmeros atletas formados no clube ao longo dos últimos 30 anos, tendo contribuído para a obtenção de vários títulos regionais e nacionais e sendo galardoado várias vezes pela Associação de Atletismo do Algarve.

À família enlutada e amigos, o Município de VRSA endereça as mais sentidas condolências e uma profunda mensagem de solidariedade”.

Quem diabo és tu oh morte que chegas e num instante esvazia toda nossa história, esvazia toda a nossa felicidade e deixa-nos apenas a saudade, quando temos dias, que nem sabemos o que fazer com ela.

“Venenosa”. Grande Militão, uma coisa, todo o PIC NIC te pode garantir, que embora sejamos agora menos um, enquanto tivermos consciência, andarás sempre connosco e faremos tudo para que o teu nome seja perpetuado e reconhecido na nossa aterra.

Abraços grande fazedor de campeões, senão nas pistas, pelo menos nas fontes do respeito e da pessoa humana…

Deixamos aqui o pesar manifestado pela autarquia vila-realense, que muito também sensibilizou o PIC NIC.

Neto Gomes