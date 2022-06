Lacerda Sales inaugura novo equipamento no CHUA

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, vai inaugurar esta quinta-feira, dia 9 de junho, pelas 17:00, o novo angiógrafo biplanar do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro, anunciou a instituição de saúde.

Este novo equipamento de alta tecnologia foi financiado pelo Plano Operacional do Algarve (CRESC Algarve 2020) e irá dotar a região com uma nova valência no tratamento de doenças neuvovasculares, evitando transferências para Lisboa.

Lacerda Sales vai ainda visitar o local da futura Unidade de Procriação Medicamente Assistida (PMA), as obras dos cuidados intermédios/AVC e assistirá à apresentação da equipa multidisciplinar da consulta de identidade e diversidade de género.