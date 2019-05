Lagoa: 6ª edição do Orçamento Participativo

Vão decorrer em Lagoa, de 20 de maio a 5 de junho as sessões públicas para apresentação de propostas do Orçamento Participativo 2019.

O orçamento

participativo – OP de Lagoa é o instrumento de participação democrática

promovido pelo Município que volta a disponibilizar 300 mil euros do seu

orçamento anual para concretizar propostas apresentadas e votadas pela

população do concelho. O OP Lagoa, Algarve, entra agora na sua 6ª edição.

A primeira reunião pública para

apresentação de propostas terá lugar em Ferragudo, pelas 20:30h de segunda

feira 20 de maio, na sala da Assembleia de Freguesia na Rua Vasco da Gama.

Uma semana depois, segunda feira 27 de

maio, à mesma hora, acontecerá a segunda sessão pública. O Jardim Municipal de

Estômbar vai receber para este efeito a instalação de uma tenda que acolherá

toda a população interessada.

A reunião de Lagoa está agendada para

a terceira segunda feira, 3 de junho, na mesma tenda a localizar no Largo 5 de

Outubro, às 20:30h.

O último encontro para apresentar

propostas ao OP 2019 ocorre em Porches, quinta feira 5 de junho, à mesma hora e

na mesma tenda a implantar no Adro da Igreja local.

Segundo o Presidente da Câmara de

Lagoa, Francisco Martins “as anteriores edições do OP contaram com o

conhecimento de proximidade das pessoas de todo o concelho; foram acrescentando

melhorias à operacionalidade do processo, por exemplo, no que respeita às

competências das comissões previstas no regulamento. Esperamos que a edição

deste ano continue a capacitar e a criar oportunidades para as pessoas

participarem cada vez mais ativamente na gestão autárquica”.

A seguir a esta primeira fase de recolha das

propostas dos cidadãos e cidadãs, o OP Lagoa desenvolve várias fases até chegar

à entrega à população local da concretização das propostas mais votadas.

