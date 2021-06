Lagoa abre candidaturas para apoios sociais a estudantes

O Município de Lagoa anunciou que já estão abertas as candidaturas a auxílios económicos, transportes escolares e prolongamentos de horários para estudantes das escolas do concelho.

Na sequência da abertura de matrículas para a educação pré-escolar e para o 1º ciclo (decretada pelo Despacho Normativo 10B/2021, de 14 de abril) os encarregados de educação podem mais uma vez aceder à plataforma digital SIGA, específica para pedidos de apoios escolares e disponibilizada pelo Município de Lagoa.

A “Plataforma Municipal de Gestão Escolar”, disponível no sítio oficial da CML, foi criada com o objetivo de agilizar o processo de candidaturas aos serviços e apoios escolares. Assim, para facilitar o acesso e orientar o modo de procedimento, deverá ser consultado o “Guia Plataforma Digital” que também se encontra disponível no sítio oficial da autarquia de Lagoa.

Para além de facilitar o processo de candidaturas aos apoios escolares aos encarregados de educação, esta plataforma reforça um desígnio maior do Município que é proporcionar “maior eficiência associada à desmaterialização, modernização e simplificação administrativa”.

Tendo em conta as circunstâncias ditadas pela pandemia, e as consequentes recomendações oficiais, o Município de Lagoa reforça o apelo à apresentação dos processos via online, embora se encontre disponível para prestar apoio presencial sempre que tal não seja possível, e neste caso com agendamento prévio.

De acordo com o município, para mais informações sobre estas candidaturas, os encarregados de educação podem ainda dirigir-se à Unidade de Educação da Câmara Municipal de Lagoa por e-mail (gabinete.educacao@cm-lagoa.pt ); por telefone (+351 282 380 455) ou presencialmente nas instalações do Convento de São José, Rua Joaquim Eugénio Júdice, em Lagoa (Algarve).

