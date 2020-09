Lagoa acolhe a segunda edição de Festival de Artes Performativas do Barlavento

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Dois espetáculos performativos, “Tome e Embrulhe” e “ATEMPO”, sobem ao palco no próximo sábado em Lagoa, integrados na segunda edição do Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento, anunciou o Município de Lagoa.

O Mercado Municipal de Lagoa vai ser o palco para o espetáculo “Tome e Embrulhe” do malabarista com “espírito de clown” Thorsten Grütjen, mais conhecido como Tosta Mista, a partir das 10h00. Este espetáculo é de entrada gratuita e visa sensibilizar a população para a necessidade de utilizar sacos de papel no lugar dos sacos de plástico.

Às 16h00 o Auditório do Forte de Nossa Senhora da Encarnação, em Carvoeiro, recebe o espetáculo de circo “ATEMPO” da Companhia Vaya, que irá apresentar um espetáculo poético e dinâmico sobre a evolução do ser humano, com “uma reflexão constante sobre a nossa existência”.

Os bilhetes para o espetáculo têm um custo de 3 euros (desconto de 20% mediante apresentação do Passaporte Cultural, Cartão Lagoa Social ou Rota do Petisco 2020 ), podem ser adquiridos atempadamente no Centro Cultural Convento de S. José de terça-feira a sábado entre as 09h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30, na Fnac, na Worten, na Ticketline e no dia e local do evento a partir das 15h30.

O Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento é um projeto promovido pelo Teatro Experimental de Lagos no âmbito do programa cultural 365 Algarve, Região de Turismo do Algarve, em parceria com o Município de Lagoa, Portimão, Lagos e Vila do Bispo e Direção Regional de Cultura do Algarve.