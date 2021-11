Lagoa acolhe concerto de Natal com Orquestra de Jazz do Algarve

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, vai receber a 18 de dezembro o concerto “A Warm Christmas” com a participação da Orquestra de Jazz do Algarve e da cantora Marta Hugon.

Pelas 21:30, Marta Hugon sobe ao palco em Lagoa e junta-se à Orquestra de Jazz do Algarve para um espetáculo “onde poderá escutar alguns dos standards de época mais emblemáticos como Have Yourself a Merry Little Christmas, mas também outros como Time After Time, Misty ou Embraceable You”, segundo o comunicado.

Os bilhetes têm um custo de 8 euros e podem ser adquiridos na Ticketline, Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo e no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Com o passaporte cultural, o cartão Lagoa Social ou o Passaporte Rota do Petisco 2021, poderá usufruir de um desconto de 20% no bilhete.

PUB