Lagoa acolhe conferências “Brincar é preciso!”

No âmbito do projeto “Escola Aprender+: Ambientes Educadores Inovadores”, irá decorrer esta quinta-feira, dia 26 de setembro, no auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, entre as 17h00 e as 20h30, a apresentação de duas conferências sobre a temática “Brincar é Preciso!”.

Na primeira conferência, “O Brincar, as relações e as emoções”, a psicóloga Tânia Paias abordará o brincar como sendo a tarefa mais preciosa que as crianças realizam. Esta apresentação vai ainda refletir sobre “a importância de brincar ao ar livre na promoção do sentido de si, do conhecimento da natureza, da livre exploração e da partilha de ambientes recriadores”. A conferencista levará também à reflexão o risco do uso dos dispositivos que transportam as crianças para realidades distantes.

Num segundo momento, os participantes terão a oportunidade de assistir à conferência “A importância dos espaços exteriores escolares na formação da cidadania e de pequenos pesquisadores”, ministrada pelo professor Carlos Neto, investigador na Faculdade de Motricidade Humana, que nos diz que “uma criança que não brinca de forma regular e sem constrangimentos em espaço e tempo não é uma criança saudável e que os estudos demonstram que existe uma relação muito relevante entre brincar e ser feliz na infância e o sucesso na vida adulta”.

Acrescenta ainda que “brincar e ser ativo na infância permitem desenvolver a capacidade de adaptação, de resiliência e criativa necessárias para se ser feliz, empreendedor e ter sucesso na adolescência e na vida adulta”.